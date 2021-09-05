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Тренер сборной Украины: Малиновский обиделся, что не попал в состав. Я извинился перед ним

Тренер сборной Украины: Малиновский обиделся, что не попал в состав. Я извинился перед ним
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал непопадание полузащитника Руслана Малиновского в стартовый состав своей команды на матч отбора чемпионата мира – 2022 со сборной Франции (1:1).

«Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы общались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришёл в команду.

Мне в этой схеме нужны футболисты, у которых есть фланговая скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше. Дай бог, чтобы нам было кем ротировать состав на данном уровне», — приводит слова Александра Петракова официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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