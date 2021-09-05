Юран: «СКА-Хабаровск» никак не ожидал, что потеряет три очка в матче со «Спартаком-2»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал результат матча 9-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» (0:1).



«Для того, чтобы побеждать, нужно забивать свои моменты. Здесь есть и объективные обстоятельства – пертурбация защитной линии, потому что у нас Литвин пропускал, Фомину пришлось слева играть, Мануйлов в центре действовал. Нет у нас центральных защитников, кроме Грачёва. Фомин – он всё-таки больше крайний защитник, либо при трёх центральных – правый. Пропускал Ираклий… Но это не должно оправдывать. Забивать нужно свои моменты.



Этот шальной гол, который залетел в девятку, ни то, чтобы надломил… Просто иногда принимались решения нелогичные. Никак не ожидали, что потеряем здесь три очка. Хорошие моменты были у Караева, мяч летал по штрафной. В прошлом сезоне 3:0 обыграли «Спартак-2» и тогда мы использовали практически все моменты, которые были. Здесь не смогли. Добавился Алиев, для первой игры великолепно сыграл. Думаю, он нам в дальнейшем поможет. Вернётся Эмерсон из сборной, Литвин и Ираклий отбыли дисквалификации. Тяжеловато, когда три ключевых игрока отсутствуют.



Предупреждали, что нельзя давать «Спартаку» контролировать мяч, особенно вблизи нашей штрафной. И вот итог – шальной удар в девятку. А так, действовали неплохо, заставили ошибиться игрока, получить вторую жёлтую карточку. К сожалению, не додавили. Сейчас будем смотреть, разбираться, анализировать. Впереди три выездных матча, значит, будем там добирать очки. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Сейчас выросла посещаемость, они поддерживают команду. Хочется радовать наших болельщиков, но это футбол, такие игры случаются», — приводит слова Юрана пресс-служба хабаровского клуба.

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