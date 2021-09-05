«Спартак» намерен купить у «Ростова» Данила Глебова
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов может сменить клубную прописку до конца нынешнего трансферного окна. В услугах 21-летнего игрока заинтересован московский «Спартак», информирует «Спорт-экспресс».
Согласно сведениям источника, красно-белые уже сделали «Ростову» официальное предложение по Глебову. Речь идёт о полноценном трансфере. Однако вероятность перехода полузащитника в «Спартак» невысока. «Ростов» не горит желанием продавать Данила Глебова, не найдя ему равноценную замену, а времени на поиск нового хавбека и оформление сделки остаётся мало – трансферное окно в России закроется уже 7 сентября.
Напомним, Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3 млн.
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