«Барселона» выплатила бы Гризманну € 20 млн, если бы игрок отработал до конца контракта

Стал известен размер бонуса за лояльность, прописанного в контракте нападающего Антуана Гризманна с «Барселоной», сообщает Sport.es.



По информации источника, если бы французский футболист, перешедший в «Атлетико», остался в «Барселоне» до 30 июня 2022 года, каталонский клуб был бы обязан выплатить ему € 7 млн в качестве бонусов. За сезоны-2022/2023 и 2023/2024 Гризманн бы получил ещё по € 6,5 млн за лояльность. Таким образом, из-за перехода форварда в мадридский клуб с обязательством выкупа «Барселона» сэкономила € 20 млн, положенных Гризманну по контракту.

Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.