В фан-зоне ЧМ-2022 в Катаре разрешат продавать алкоголь

Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими рассказала, будет ли доступна в Катаре продажа алкоголя для болельщиков.
«Будет ли возможность покупать алкоголь на чемпионате мира? Алкоголь – не часть нашей культуры, но он будет доступен в определённых зонах. Мы уже тестировали их в 2019 году на клубном ЧМ – фанаты активно их посещали. Алкоголь будет доступен в фан-зоне, где можно слушать музыку и наслаждаться матчами.
Продавать будут только пиво? Планы в отношении фан-зон пока не финализированы. Но здесь важно понимать, что в целом алкогольные напитки доступны в Катаре – их можно приобрести в барах и ресторанах отелей», — сказала Аль-Наими в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Чемпионат мира должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль.
- 6 сентября 2021
-
00:59
-
00:55
-
00:40
-
00:34
-
00:24
-
00:16
-
00:01
- 5 сентября 2021
-
23:43
-
23:41
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:32
-
23:13
-
23:12
-
23:02
-
22:58
-
22:49
-
22:45
-
22:37
-
22:24
-
22:17
-
22:16
-
22:10
-
22:02
-
21:51
-
21:44
-
21:29
-
21:27
-
21:18
-
21:12
-
21:02
-
20:54
-
20:52
-
20:36