В фан-зоне ЧМ-2022 в Катаре разрешат продавать алкоголь

Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими рассказала, будет ли доступна в Катаре продажа алкоголя для болельщиков.

«Будет ли возможность покупать алкоголь на чемпионате мира? Алкоголь – не часть нашей культуры, но он будет доступен в определённых зонах. Мы уже тестировали их в 2019 году на клубном ЧМ – фанаты активно их посещали. Алкоголь будет доступен в фан-зоне, где можно слушать музыку и наслаждаться матчами.



Продавать будут только пиво? Планы в отношении фан-зон пока не финализированы. Но здесь важно понимать, что в целом алкогольные напитки доступны в Катаре – их можно приобрести в барах и ресторанах отелей», — сказала Аль-Наими в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Чемпионат мира должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль.