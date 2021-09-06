ФИФА опубликовала заявление по матчу Бразилия — Аргентина

ФИФА объявила о приостановке матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Бразилия — Аргентина.

«После решения официальных лиц матча встреча Бразилия — Аргентина была приостановлена. Более подробная информация будет представлена позже», — говорится в сообщении организации.

Напомним, уже в начале встречи аргентинцы покинули поле. Сообщалось, что они ушли после того, как к полю подошли полицейские и сотрудники миграционной службы, которые хотели депортировать четырёх игроков, нарушивших коронавирусные правила — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро. Игроки въехали в страну и не стали соблюдать 10-дневный карантин.



Дело в том, что въезжающим из Великобритании необходимо пробыть на карантине. Но перечисленные аргентинцы утверждали, что не были в Великобритании в последнее время, хотя они выступают за английские клубы.