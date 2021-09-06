Ассоциация футбола Аргентины выступила с заявлением после прерванного матча с Бразилией

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) прокомментировала скандал вокруг прерванного матча сборной Аргентины с Бразилией в отборе ЧМ-2022.

«Ассоциация футбола Аргентины выражает глубокое неудобство в связи с приостановкой встречи между сборной Аргентины и сборной Бразилии в Сан-Паулу. Как и CBF, AFA удивлены действиями Anvisa после начала игры. Следует отметить, что делегация сборной Аргентины находилась на территории Бразилии с 3 сентября в 8 часов утра, соблюдая все текущие санитарные протоколы, регулируемые КОНМЕБОЛ для нормального развития квалификационных соревнований на ЧМ-2022. После доклада представителей КОНМЕБОЛа и арбитра встречи, материалы будут переданы в компетентный орган ФИФА в соответствии с действующими правилами. Футбол не должен жить такими эпизодами, которые посягают на спортивный дух такого важного соревнования», — приводится заявление на официальном сайте AFA.

Ранее власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.

Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч. Позже полицейские и сотрудники миграционной службы подошли к полю. Аргентинцы после долгих переговоров решили покинуть стадион. Сам матч был приостановлен.