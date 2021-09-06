Сборная Аргентины вылетела из Бразилии после приостановки матча отбора ЧМ-2022

Сборная Аргентины вылетела из Бразилии после скандала вокруг матча отборочной стадии ЧМ-2022.

«Мы направляемся домой», — говорится в сообщении в «твиттере» сборной Аргентины.

Напомним, ранее власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.



Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 10-дневный карантин. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч. Позже полицейские и сотрудники миграционной службы подошли к полю. Аргентинцы после долгих переговоров решили покинуть стадион. Сам матч был официально приостановлен.