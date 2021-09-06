Вернер: Армения оставляла нам больше свободного пространства, чем Лихтенштейн

Форвард сборной Германии Тимо Вернер прокомментировал итоги матча отборочного раунда чемпионата мира – 2022 со сборной Армении (6:0).

«Всегда приятно вернуться в Штутгарт и забить здесь. Думаю, сегодня мы провели несколько очень хороших атак. Мы хорошо двигались и действительно высоко прессинговали. К тому же Армения оставляла нам больше свободного пространства, чем Лихтенштейн в четверг», — приводит слова Вернера официальный сайт УЕФА.

В матче 5-го тура группы J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Германии разгромила сборную Армении. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась со счётом 6:0. Голы за Германию забили Серж Гнабри (2), Марко Ройс, Тимо Вернер, Йонас Хофман и Карим Адейеми.

Германия набрала 12 очков и вышла на первое место в таблице группы. Армения (10) опустилась на второе место.