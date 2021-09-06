Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» намерен арендовать хавбека «Бенфики» Габриэла

«Ростов» намерен арендовать хавбека «Бенфики» Габриэла
Комментарии

Бразильский полузащитник «Бенфики» Габриэл Пирес может перейти в «Ростов», сообщает A Bola.

По информации источника, ростовский клуб заинтересован в аренде 27-летнего бразильского футболиста. Отмечается, что завершить сделку будет непросто, так как переговоры между сторонами ещё не завершены, а летнее трансферное окно в России закрывается уже завтра, 7 сентября. В июле сообщалось, что Пирес может перейти в московский «Спартак».

Напомним, Габриэл выступает за «Бенфику» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл в чемпионате Португалии 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Ранее Габриэл выступал за такие клубы, как «Ювентус», «Специя», «Пескара», «Ливорно», «Леганес» и другие команды.

Главные события РПЛ в нашем телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
«Спартак» намерен купить у «Ростова» Данила Глебова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021