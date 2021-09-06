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Владимир Соловьёв: жалко, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России. Народ его любил

Владимир Соловьёв: жалко, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России. Народ его любил
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Известный телеведущий Владимир Соловьёв поделился мнением по поводу отсутствия нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в расположении сборной России.

«Для любого футболиста играть за сборную России — это честь. Карпин — великий игрок и он понимает, какие чувства испытывает Дзюба. Меня всегда удивлял переход психологии игрока к психологии тренера. Не собираюсь лезть в их спор. Мне жалко, что Карпин его не вызвал, я отношусь к Артёму с симпатией. Дзюба — капитан сборной, народ его любил», — приводит слова Соловьёва «Рейтинг букмекеров».

Завтра, 7 сентября, сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало матча — в 21:45 мск.

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