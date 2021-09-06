Владимир Соловьёв: жалко, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России. Народ его любил

Известный телеведущий Владимир Соловьёв поделился мнением по поводу отсутствия нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в расположении сборной России.



«Для любого футболиста играть за сборную России — это честь. Карпин — великий игрок и он понимает, какие чувства испытывает Дзюба. Меня всегда удивлял переход психологии игрока к психологии тренера. Не собираюсь лезть в их спор. Мне жалко, что Карпин его не вызвал, я отношусь к Артёму с симпатией. Дзюба — капитан сборной, народ его любил», — приводит слова Соловьёва «Рейтинг букмекеров».



Завтра, 7 сентября, сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало матча — в 21:45 мск.