Соловьёв: наблюдать за сборной России — болезненная практика. Повезло, что не пропустили

Известный телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал результат матча отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр — Россия (0:2).

«Вчера важен был результат, мы его достигли. Наблюдать за сборной России — болезненная практика. Печально смотреть на национальную команду. Конечно, можно поменять одного прекрасного «спартаковского» тренера на другого, но кого выбирать из игроков? Нам вчера повезло, что мы не пропустили от сборной Кипра, а даже два мяча забили. Я не хочу упрекать кого-то из игроков сборной Карпина, потому что они старались.



Немного странно, когда Джикия принимает мяч, останавливается и делает характерное движение руками «и что мне делать»? Ну, окей. Или когда мяч получает русский народный Гильерме. Ну, окей», — приводит слова Соловьёва «Рейтинг Букмекеров».