В посольстве РФ в Гвинее прокомментировали ситуацию с Камано. В стране госпереворот

Посольство Российской Федерации в Гвинее дало комментарий по поводу ситуации с футболистом Франсуа Камано. Ранее «Локомотив» заявил, что клуб делает всё возможное для возвращения нападающего в Москву.
Напомним, вооружённая группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели.
«Ни футболист, ни его представители к нам не обращались. В настоящий момент авиасообщение с Конакри приостановлено», — заявили в посольстве корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.
Камано перешёл в «Локомотив» летом прошлого года, подписав контракт до 2024 года. Свой следующий матч в чемпионате России железнодорожники проведут 11 сентября. В этот день команда сыграет с «Крыльями Советов».
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