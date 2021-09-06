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Юрист рассказал, может ли ФИФА помочь «Локомотиву» в возвращении Камано из Гвинеи

Юрист рассказал, может ли ФИФА помочь «Локомотиву» в возвращении Камано из Гвинеи
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Юрист Михаил Прокопец сообщил, что ФИФА не имеет полномочий, чтобы помочь нападающему «Локомотива» Франсуа Камано покинуть Гвинею и вернуться в Россию.

«ФИФА никак не может повлиять на возвращение Камано в Россию. К сожалению, на эти дела они не имеют какого-либо влияния. В Афганистане ФИФА оказывала какую-то помощь по эвакуации сборных совместно с федерациями, но это «case-by-case». Прямых обязанностей у международной федерации нет, только по инициативе. Камано можно рассчитывать сейчас только на помощь клуба, дипломатические каналы и своего агента. ФИФА не может говорить, чтобы кого-то выпустили, они общественная организация. Думаю, что военным всё равно на высказывания ФИФА, они заняты своими делами», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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