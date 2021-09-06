Профессор ВШЭ рассказала, как футболист «Локомотива» Камано может выбраться из Гвинеи

Профессор исторических наук в Высшей школе экономики Ирина Филатова прокомментировала ситуацию с футболистом «Локомотива» Франсуа Камано.



«Ситуация в Гвинее совершенно неясная: произошёл переворот или нет. С одной стороны, все сообщают, что произошёл. А с другой стороны министерство обороны говорит, что атака была отражена и президентский дворец захватить не смогли. Пока нам показывают картинку, якобы находящегося в плену президента, а с другой стороны говорят, что картинка может быть сфальсифицирована. Нужно сначала узнать, произошёл переворот или нет. Это может узнать наш МИД просто связавшись с Гвинеей и прояснить ситуацию.



Прямых связей с гвинейской армией, которая устроила переворот, у нашего МИДа, думаю, что нет. Но дипломатические связи с самим государством есть. Мы можем выяснить, что происходит там, посольство должно отвечать за такие вопросы.



То, что в Африке невозможно закрыть границы государства – абсолютная правда. Камано могут спокойно вывезти в соседнюю страну, из которой он сможет улететь в Россию. Но если Франсуа находится в столице, и она действительно контролируется военными, самое трудное – уехать из неё», — сказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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