«Ахмат» хочет приобрести Себая у «Химок» в последний день трансферного окна

«Ахмат» хочет приобрести ивуарийского нападающего Сенина Себая у «Химок» в последний день трансферного окна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В трансфере лично заинтересован тренер грозненцев Андрей Талалаев.
В нынешнем сезоне РПЛ Себай провёл восемь матчей за «Химки», отдал один результативный пас. Себай перешёл в «Химки» в декабре 2020 года. До этого Сенин уже имел опыт выступлений в Российской Премьер-Лиге — в сезоне-2018/2019 форвард выступал за «Тамбов», забив 8 голов в 20 играх. В сезоне-2017/2018 нападающий выступал за «Балтику» в Футбольной национальной лиге, где забил 10 голов в 31 игре.
Ранее «Химки» договорились о переходе форварда «Ростова» Александра Долгова. Нападающий, который в прошлом сезоне играл за красно-чёрных на правах аренды, подписал полноценный контракт с клубом на три года.
- 6 сентября 2021
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