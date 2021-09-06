Экс-защитник «Арсенала» Бауэр запросил € 1 млн за выступление в сборной Казахстана

Переговоры Казахстанской федерации футбола с экс-защитником тульского «Арсенала» Робертом Бауэром по поводу выступления игрока за сборную Казахстана сорвались, информирует Meta-ratings.kz.

Согласно сведениям источника, Бауэр через своих представителей запросил € 1 млн за выступление в сборной Казахстана. В футбольной федерации страны посчитали это требование достаточно меркантильным, поэтому отказались от дальнейших переговоров с Бауэром.

Сейчас Роберт Бауэр пребывает в статусе свободного агента. Ранее появлялась информация, что, став гражданином Казахстана, футболист подпишет контракт с московским «Спартаком». Казахстанское гражданство позволило бы Бауэру не считаться легионером в России.

Напомним, Бауэр защищал цвета тульского «Арсенала» в период с августа 2019 года по июль 2021 года. За это время в составе «оружейников» Роберт провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. На его счету также 14 жёлтых карточек и одно удаление. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Роберта в € 2 млн.