Карпин рассказал о состоянии Фернандеса в преддверии матча с Мальтой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии Марио Фернандеса в преддверии матча отбора ЧМ-2022 с национальной командой Мальты.

«Фернандес попросил замену ещё с хорватами, дискомфорт в области коленного сустава. Он был готов тренироваться в зале, но не настолько, чтобы мог сыграть завтра – вряд ли он появится на поле. То же самое было с Головиным в игре с Кипром – он почувствовал боль в области приводящей мышцы, было повреждение небольшое. Но к октябрьскому сбору должен восстановиться и сыграть.

Глебов и «Спартак»? Отношения к сборной Глебов пока не имеет, какой смысл об этом говорить? Перспективы что в «Ростове», что в «Спартаке» – одни и те же, в сборную можно попасть и из «Ростова», и из «Спартака», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).