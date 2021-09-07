«Безумие». Инфантино отреагировал на инцидент во время матча между Бразилией и Аргентиной

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал инцидент, произошедший во время отборочного матча ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной.

«Мы видели, что произошло во время игры между Бразилией и Аргентиной, двумя самыми прославленными командами Южной Америки.

Некоторые чиновники, полиция, сотрудники службы безопасности вышли на поле через несколько минут после начала матча, чтобы увести некоторых игроков — это безумие, но мы должны решать эти проблемы. Это вопросы, которые возникают на фоне кризиса COVID-19», — приводит слова Инфантино Reuters.

Напомним, власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.