ЦСКА может подписать полузащитника «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо Лопес может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 22-летнего воспитанника сине-гранатовых заинтересован московский ЦСКА, информирует Transfermarkt.

Согласно сведениям источника, Кольядо является одним из главных трансферных приоритетов ЦСКА после срыва сделки с «Миланом» по Самуэлю Кастильехо. Рыночная стоимость вингера «Барселоны» оценивается в € 5 млн.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел бесплатно арендовать Кастильехо без права выкупа, но переговоры зашли в тупик. «Милан» оказался не готов отпускать испанца бесплатно — клуб намерен выручить за его аренду хотя бы € 1 млн. Кроме того, россонери были бы не против включить в контракт Самуэля с ЦСКА опцию выкупа игрока за € 7 млн. Однако такие условия не устроили армейцев.