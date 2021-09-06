«Милан» внёс Кастильехо в заявку на сезон. Игрока хотел купить ЦСКА

Испанский вингер Самуэль Кастильехо внесён в заявку «Милана» на чемпионат Италии сезона-2021/2022, информирует официальный сайт Серии А. Футболист будет выступать за россонери под 7-м номером.

Сообщалось, что ЦСКА хотел бесплатно арендовать Кастильехо без права выкупа, но переговоры зашли в тупик. «Милан» оказался не готов отпускать испанца бесплатно – клуб намерен выручить за его аренду хотя бы € 1 млн. Кроме того, россонери были бы не против включить в контракт Самуэля с ЦСКА опцию выкупа игрока за € 7 млн. Однако такие условия не устроили армейцев.

Ранее стало известно, что ЦСКА ведёт переговоры по аренде 26-летнего испанца. Он перешёл в «Милан» из «Вильярреала» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 21,3 млн. В прошлом сезоне Кастильехо провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Самуэля Кастильехо в € 8 млн.