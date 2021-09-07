«Уберите Де Брёйне и играйте в полузащите со мной!» Эдерсон пошутил над Кевином
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Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон пошутил над товарищем по команде Кевином Де Брёйне во время интервью официальному сайту клуба.
Бразильцу показали видео, в котором голкипер Дэвид Джеймс в 2005-м вышел на поле в качестве нападающего во время игры с «Мидлсбро».
«Я помню этот матч. Этот парень сошёл с ума. Он вышел на поле в качестве нападающего.
Если бы кто-то попросил меня сыграть, я бы сказал: «Уберите Де Брёйне и играйте со мной». Это ничего не изменило бы!» — сказал Эдерсон.
Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в 2017 году. В нынешнем сезоне 28-летний бразильский вратарь принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
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