«Уберите Де Брёйне и играйте в полузащите со мной!» Эдерсон пошутил над Кевином

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон пошутил над товарищем по команде Кевином Де Брёйне во время интервью официальному сайту клуба.

Бразильцу показали видео, в котором голкипер Дэвид Джеймс в 2005-м вышел на поле в качестве нападающего во время игры с «Мидлсбро».

«Я помню этот матч. Этот парень сошёл с ума. Он вышел на поле в качестве нападающего.

Если бы кто-то попросил меня сыграть, я бы сказал: «Уберите Де Брёйне и играйте со мной». Это ничего не изменило бы!» — сказал Эдерсон.

Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в 2017 году. В нынешнем сезоне 28-летний бразильский вратарь принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.