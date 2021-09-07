Пике назвал Бартомеу одним из худших президентов «Барселоны»
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34-летний испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике дал комментарий по поводу бывшего президента клуба Хосепа Марии Бартомеу.
«Я не могу сказать, что он самый худший, но за то время, которое я помню, он, должно быть, в верхней части этого списка. В одно время клуб не пошёл в том направлении, которого хотели все каталонцы.
Сейчас я надеюсь на лучшее будущее. Следующие пять или 10 лет будут очень хорошими для «Барселоны», — приводит слова Пике Marca.
В текущем сезоне Пике принял участие в двух матчах за «Барселону» в Примере, проведя на поле в общей сложности 121 минуту и отметившись одним забитым мячом.
Бартомеу руководил каталонским клубом с января 2014-го по октябрь 2020-го. Сейчас пост президента занимает Жоан Лапорта.
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