Новичок «Зенита» Крицюк сравнил российский и португальский чемпионаты

Новоиспечённый голкипер «Зенита» Станислав Крицюк, ранее выступавший за португальские «Жил Висенте» и «Белененсеш», рассказал, что российский и португальский чемпионаты отличаются по требованиям к футболу.

«Во вратарском деле всегда сложно. Да, есть разные подходы, и это нормально. Лучше или хуже — сложно говорить. Есть свои нюансы, которые опираются на требования футбола — российский и португальский чемпионаты отличаются. И требования к вратарям от этого тоже отличаются. Но в целом ничего кардинального.

Как проходили переговоры с «Зенитом»? Это произошло быстро: поступил звонок, мы обсудили, я сказал, что заинтересован. Дальше были нюансы по переходу. Так что не так долго.

Сам переход, конечно же, волнительный — это большой вызов для меня. Я рад быть здесь. Впечатления только положительные и позитивные. С тренерским штабом мы пообщались и продолжим диалог о разных нюансах в ближайшее время», — приводит слова Крицюка официальный сайт «Зенита».

Напомним, Крицюк перешёл в «Зенит» из португальского клуба «Жил Висенте» в начале сентября 2021 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 2 млн.

В мае 2021 года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.