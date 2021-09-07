Роналдо: у Мбаппе те же безумные игровые характеристики, что и у меня

Легендарный бразильский нападающий Роналдо оценил игровые качества молодого форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«У Мбаппе те же характеристики, что и у меня. У него безумные игровые качества, замечательная техника, которой он превосходно владеет на высокой скорости. И хотя он очень молод, он уже прошёл большой путь Он мне нравится, я за него болею», — приводит слова Роналдо RMC Sport.

Ранее Роналдо также сравнил «Пари Сен-Жермен» с мадридским «Реалом» образца тех лет, когда он сам выступал за «Королевский клуб».

Напомним, бразилец Роналдо — двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка Америки, двукратный чемпион Испании в составе «Реала» (Мадрид), двукратный обладатель «Золотого мяча».