Черевченко: по Мирзову ещё ничего не решено, но я бы хотел видеть его в «Химках»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевиченко прокомментировал информацию о возможно переходе полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова в подмосковный клуб.
«Мирзов в «Химках»? Ещё ничего не решено, но я бы хотел видеть его в нашей команде», — цитирует Черевченко «РБ Спорт».
«Чемпионат» сообщал, что «Ростов» и «Химки» хотят арендовать нападающего «Спартака» Резиуана Мирзова. В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов. В минувшем сезоне россиянин провёл 17 матчей за «Химки» в РПЛ на правах аренды, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
- 7 сентября 2021
-
19:53
-
19:30
-
19:29
-
19:29
-
19:24
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:47
-
18:35
-
18:12
-
18:10
-
18:09
-
18:01
-
18:00
-
17:47
-
17:31
-
17:23
-
17:00
-
16:45
-
16:41
-
16:14
-
16:14
-
15:39
-
15:26
-
15:22
-
15:11
-
15:10
-
15:08
-
14:57
-
14:44
-
14:28
-
14:24
-
14:09
-
13:55