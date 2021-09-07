Иммобиле и Инсинье покинули расположение сборной Италии

Нападающие сборной Италии Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье покинули расположение национальной команды, сообщает Football Italia.
Капитан «Наполи» Инсинье получил разрешение на отъезд из сборной по личным причинам, а форвард «Лацио» Иммобиле уехал из расположения итальянской команды из-за мышечного повреждения.
Завтра, 8 сентября, сборная Италии проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Литвы. Встреча состоится на стадионе «Мапеи-Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии (Италия). Начало игры — в 21:45 мск.
Сборная Италии в 5 матчах набрала 11 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С отборочного турнира ЧМ-2022. Литва (0) — на последнем, 5-м месте. Соперниками команд по группе С являются сборные Швейцарии, Болгарии и Северной Ирландии.
- 7 сентября 2021
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