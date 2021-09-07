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Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словению и выйти на первое место в группе с Россией

Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словению и выйти на первое место в группе с Россией
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В матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ 2022 года в группе H сборная Хорватии переиграла сборную Словении. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 3:0.

На 33-й минуте счёт открыл форвард хорватов Марко Ливайя. Йосип Юранович с правого фланга выполнил кросс в штрафную, Марио Пашалич без прыжка головой пробил в штангу, а Ливайя, подкараулив отскок, добил мяч в сетку ворот. Во втором тайме Пашалич забил второй гол. После классной диагональной передачи на левый край атаки Иван Перишич на дриблинге вошёл в штрафную, поднял голову и прострелил во вратарскую, где словенцы оставили одного Пашалича — и он без проблем переправил мяч в сетку ворот. В добавленное время Никола Влашич забил третий гол, что позволило хорватской команде выйти на первое место в группе.

Хорваты в шести матчах набрали 13 очков и занимают первое место в группе H отбора ЧМ-2022, опережая Россию по дополнительным показателям. Словения (7) — на четвёртом месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 6-й тур
07 сентября 2021, вторник. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
3 : 0
Словения
1:0 Ливайя – 33'   2:0 Пашалич – 66'   3:0 Влашич – 90+4'
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