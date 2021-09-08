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Сборная России по футболу посвятила победу над Мальтой хоккейному «Локомотиву»

Сборная России по футболу посвятила победу над Мальтой хоккейному «Локомотиву»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты (2:0) посвятил победу хоккейному клубу «Локомотив» из Ярославля.

«Хотел бы посвятить победу «Локомотиву» из Ярославля. Десять лет назад разбилась эта команда. И от ребят, и от себя лично – посвящаем победу им», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, 7 сентября 2011 года должен был состояться матч за Кубок Открытия между двумя финалистами прошлого сезона — «Салаватом Юлаевым» и «Атлантом», однако матч был остановлен на 17-й минуте первого периода в связи с авиакатастрофой, в которой разбилась команда «Локомотив». В результате руководством КХЛ было принято решение о переигровке матча 12 сентября 2011 года, в которой победу одержали уфимцы (5:3).

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