Фёдор Смолов — о капитанстве в сборной России: мне уже 31 год, меньше нервозности

Нападающий сборной России Фёдор Смолов высказался о своём капитанстве в матче шестого тура отборочного этапа ЧМ-2022 с Мальтой (2:0).
«За два часа до игры на установке объявили, что я выбран капитаном на матч. На самом деле я не впервые вывожу команду с капитанской повязкой. Это огромная честь и ответственность. Но в силу того, что мне уже 31 год, меньше нервозности. Спасибо за доверие, — приводит слова Смолова «Матч ТВ».
Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).
Следующие матчи отбора ЧМ-2022 пройдут в октябре. 8 октября сборная России сыграет со Словакией, а 11 октября – со Словенией.
- 8 сентября 2021
-
04:08
-
03:11
-
02:43
-
02:18
-
02:02
-
01:49
-
01:31
-
01:23
-
01:13
-
00:57
-
00:55
-
00:49
-
00:47
-
00:38
-
00:32
-
00:31
-
00:27
-
00:25
-
00:20
-
00:18
-
00:15
-
00:09
-
00:08
-
00:02
-
00:00
- 7 сентября 2021
-
23:56
-
23:56
-
23:46
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:36
-
23:26
-
23:20