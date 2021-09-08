Фёдор Смолов — о капитанстве в сборной России: мне уже 31 год, меньше нервозности

Нападающий сборной России Фёдор Смолов высказался о своём капитанстве в матче шестого тура отборочного этапа ЧМ-2022 с Мальтой (2:0).

«За два часа до игры на установке объявили, что я выбран капитаном на матч. На самом деле я не впервые вывожу команду с капитанской повязкой. Это огромная честь и ответственность. Но в силу того, что мне уже 31 год, меньше нервозности. Спасибо за доверие, — приводит слова Смолова «Матч ТВ».

Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).

Следующие матчи отбора ЧМ-2022 пройдут в октябре. 8 октября сборная России сыграет со Словакией, а 11 октября – со Словенией.