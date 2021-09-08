Геркус: что мешает Турции не отгребать по шесть? И игроки в Европах, и тренер — молодец
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал разгромную победу сборной Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Турции (6:1).
«Вот взять Турцию. Им-то что мешает не отгребать по шесть? И игроки у них в Европах развиваются — надёжный рецепт спасения от отменятелей лимита — в разных там «Интерах» и даже «Аталантах». И тренер молодец — заслуженный представитель турецкой школы. А шесть вынули», — написал Геркус в своём «твиттере».
Сборная Нидерландов набрала 13 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы G отборочного турнира ЧМ-2022. Турция (11) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе G являются сборные Норвегии, Черногории, Латвии и Гибралтара.
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