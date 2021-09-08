Источник: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела санкции в отношении бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Ранее Малком и Клаудиньо прилетели в расположение сборной Бразилии для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022, но «Зенит» потребовал, чтобы игроки вернулись в Санкт-Петербург. В «Зените» подсчитали, что позднее возвращение игроков в Санкт-Петербург приведёт к тому, что они не смогут отбыть обязательный карантин перед поездкой в Лондон. Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации.

По информации источника, из-за запрета ФИФА футболисты не смогут выступать в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (11 сентября) и в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (14 сентября).