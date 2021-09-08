Куман поделился впечатлениями от трансфера Люка де Йонга

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился впечатлениями от трансфера нападающего «Севильи» Люка де Йонга.

«Переход де Йонга нельзя назвать импровизированным, потому что этот вариант прорабатывался с начала августа. Я хотел нападающего, отличающегося от тех, что есть у нас в составе. На самом деле я удивлялся, как вообще возможно, что у «Барселоны» нет форварда по типу де Йонга. Он даёт нам новые возможности, особенно на втором этаже, на штрафных и угловых. С ним мы можем играть прямолинейнее. Я доволен этим трансфером», — приводит слова Кумана Sport.es.

Напомним, после трёх туров «Барселона» с 7 очками занимает четвёртое место. «Севилья» также имеет 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.