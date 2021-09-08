Куман поделился впечатлениями от трансфера Люка де Йонга
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился впечатлениями от трансфера нападающего «Севильи» Люка де Йонга.
«Переход де Йонга нельзя назвать импровизированным, потому что этот вариант прорабатывался с начала августа. Я хотел нападающего, отличающегося от тех, что есть у нас в составе. На самом деле я удивлялся, как вообще возможно, что у «Барселоны» нет форварда по типу де Йонга. Он даёт нам новые возможности, особенно на втором этаже, на штрафных и угловых. С ним мы можем играть прямолинейнее. Я доволен этим трансфером», — приводит слова Кумана Sport.es.
Напомним, после трёх туров «Барселона» с 7 очками занимает четвёртое место. «Севилья» также имеет 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.
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