Валерий Карпин: в матче с Мальтой волнение было до последней секунды

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил выступление национальной команды в поединке с Мальтой.
«В матче с Мальтой волнение было до последней секунды. Внутри меня всё кипело. Но это привычное волнение. То, что было на первой пресс-конференции, да и на последующих — когда я волновался — это необычно для меня. Обычно я чувствую себя лучше. Но когда я на поле и идёт игра, то волнение всегда присутствует. Сегодня другие ощущения: прошла ночь, хотя я поспал всего пять-шесть часов. Понимаю, что до конца не отпустило. Голова до сих пор занята этим процессом. Как только футболисты сборной приехали на базу в Новогорск, после чего вышли на первую тренировку, то все тренерские ощущения вернулись обратно. Поймите, поле зелёное, мячи круглые, а свисток в руках. Да, перед тобой другие футболисты — с некоторыми даже не успел лично пообщаться — но это то же самое, когда, например, приходишь в новую команду», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
- 8 сентября 2021
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