Тренер сборной Аргентины прокомментировал ситуацию с отменой матча с Бразилией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал ситуацию с отменой матча с командой Бразилии.



«Я не знаю, что будет с матчем с Бразилией. Ковидный протокол вполне ясен. С Неймаром и Тите у нас был дружеский разговор, мы находились в одинаковом положении и не понимали, что происходит. Делегат КОНМЕБОЛ сказал нам уйти с поля, это была не наша инициатива. Тогда мы осознали необычность ситуации. Мы по-дружески поговорили, между нами всегда были хорошие отношения. Мы всегда со здравомыслием относились друг к другу. Теперь игра пройдёт в другом месте. Это не зависит от нас», — цитирует Скалони Ole.

Напомним, в начале встречи аргентинцы покинули поле. Сообщалось, что они ушли после того, как к полю подошли полицейские и сотрудники миграционной службы, которые хотели депортировать четырёх игроков, нарушивших коронавирусные правила — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро. Игроки въехали в страну и не стали соблюдать 10-дневный карантин.