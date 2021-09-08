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Испания обыграла Косово и сохранила за собой первое место в группе в отборе на ЧМ-2022

Испания обыграла Косово и сохранила за собой первое место в группе в отборе на ЧМ-2022
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В матче 6-го тура в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, в группе B встречались команды Испании и Косова. Матч проходил на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине. Главным арбитром встречи был шотландец Бобби Мадден.

На 32-й минуте полузащитник сборной Испании Пабло Форнальс после передачи Альваро Мораты открыл счёт в матче. Затем Ферран Торрес после паса Микеля Мерино укрепил преимущество гостей. Благодаря этим голам и одержанной победе сборная Испании сохранила за собой первую строчку в группе B.

ЧМ-2022 - Европа. Группа B. 6-й тур
08 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Косово
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Форнальс – 32'   0:2 Ф. Торрес – 88'

В параллельном матче встречались национальные сборные Швеции и Греции. Встреча проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах.

На 62-й минуте нападающий хозяев Анастасиос Бакасетас после передачи Анастасиоса Дувикаса забил гол. Затем Вангелис Павлидис после паса Христоса Дзолиса укрепил преимущество хозяев. На 80-й минуте швед Робин Квайсон забил гол престижа.

ЧМ-2022 - Европа. Группа B. 6-й тур
08 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Греция
Окончен
2 : 1
Швеция
1:0 Бакасетас – 62'   2:0 Павлидис – 74'   2:1 Квайсон – 80'

Турнирную таблицу в группе B возглавляет сборная Испании. У команды Луиса Энрике 13 очков в 6 матчах. На втором месте расположилась команда Швеции. Тройку лучших коллективов группы замыкает национальная сборная Греции.

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