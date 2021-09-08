Сборная Беларуси в Казани с минимальным счётом проиграла Бельгии
Поделиться
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе Е сборная Беларуси проиграла команде Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 33-й минуте единственный мяч забил Деннис Прат. Алексис Салемакерс получил передачу в штрафной, обыграл защитника и упал. Пока все смотрели на судью, Прат пробил с ходу по воротам — мяч залетел в дальний угол.
ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 6-й тур
08 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 1
Бельгия
0:1 Прат – 33'
В другом матче группы Е сборная Уэльса дома сыграла вничью со сборной Эстонии (0:0).
Сборная Бельгии после шести туров возглавляет турнирную таблицу группы Е, набрав 16 очков. Чехия (7) — вторая, Уэльс (7) — третий. Беларусь (3) занимает четвёртое место, Эстония (1) — пятое.
Комментарии
- 9 сентября 2021
-
00:41
-
00:40
-
00:20
-
00:18
-
00:13
- 8 сентября 2021
-
23:44
-
23:42
-
23:41
-
23:41
-
23:39
-
23:38
-
23:04
-
23:01
-
22:57
-
22:43
-
22:43
-
22:21
-
22:12
-
22:04
-
21:49
-
21:35
-
21:25
-
21:17
-
21:04
-
20:59
-
20:51
-
20:35
-
20:33
-
20:25
-
20:14
-
20:01
-
19:58
-
19:48
-
19:23
-
19:19
Партнерский контент