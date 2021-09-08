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Сборная Беларуси в Казани с минимальным счётом проиграла Бельгии

Сборная Беларуси в Казани с минимальным счётом проиграла Бельгии
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В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе Е сборная Беларуси проиграла команде Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 33-й минуте единственный мяч забил Деннис Прат. Алексис Салемакерс получил передачу в штрафной, обыграл защитника и упал. Пока все смотрели на судью, Прат пробил с ходу по воротам — мяч залетел в дальний угол.

ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 6-й тур
08 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 1
Бельгия
0:1 Прат – 33'

В другом матче группы Е сборная Уэльса дома сыграла вничью со сборной Эстонии (0:0).

Сборная Бельгии после шести туров возглавляет турнирную таблицу группы Е, набрав 16 очков. Чехия (7) — вторая, Уэльс (7) — третий. Беларусь (3) занимает четвёртое место, Эстония (1) — пятое.

ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 6-й тур
08 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Уэльс
Окончен
0 : 0
Эстония
Комментарии
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