«ПСЖ» в октябре собирается предложить Килиану Мбаппе новый контракт

«Пари Сен-Жермен» продолжит предпринимать попытки уговорить французского нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт, сообщает Marca.

По данным источника, в октябре парижане планируют предложить Мбаппе двухлетний контракт с улучшенными условиями.

Минувшим летом Мбаппе был близок к переходу в «Реал», однако, «Королевский клуб» не принял предложение мадридцев, несмотря на желание футболиста сменить клубную прописку.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы — 2020 Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.