Давид Луис может подписать контракт с «Фламенго»

Бразильский «Фламенго» хочет подписать бывшего защитника «Арсенала» Давида Луиса. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

В настоящее время 34-летний бразилец находится в статусе свободного агента после ухода из лондонского «Арсенала». В прошлом сезоне чемпионата Англии защитник провёл за «канониров» 30 матчей и забил два гола. Лондонский клуб не стал предлагать новый контракт футболисту.

Кроме «Арсенала», Луис выступал за «Челси», «ПСЖ», «Бенфику» и бразильскую «Виторию». В июле сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого клуба «Адана Демирспор», а в июне, кроме «Бенфики», Луисом интересовались «Марсель», «Интер» (Майами) и «Фламенго».

Ранее спортивный директор новичка Серии А «Салернитаны» опроверг интерес клуба к Давиду Луису.