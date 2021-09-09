Давид Луис может подписать контракт с «Фламенго»

Бразильский «Фламенго» хочет подписать бывшего защитника «Арсенала» Давида Луиса. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
В настоящее время 34-летний бразилец находится в статусе свободного агента после ухода из лондонского «Арсенала». В прошлом сезоне чемпионата Англии защитник провёл за «канониров» 30 матчей и забил два гола. Лондонский клуб не стал предлагать новый контракт футболисту.
Кроме «Арсенала», Луис выступал за «Челси», «ПСЖ», «Бенфику» и бразильскую «Виторию». В июле сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого клуба «Адана Демирспор», а в июне, кроме «Бенфики», Луисом интересовались «Марсель», «Интер» (Майами) и «Фламенго».
Ранее спортивный директор новичка Серии А «Салернитаны» опроверг интерес клуба к Давиду Луису.
- 9 сентября 2021
-
05:16
-
05:15
-
04:26
-
03:57
-
03:24
-
02:56
-
02:40
-
02:23
-
01:54
-
01:31
-
01:17
-
00:41
-
00:40
-
00:20
-
00:18
-
00:13
- 8 сентября 2021
-
23:44
-
23:42
-
23:41
-
23:41
-
23:39
-
23:38
-
23:04
-
23:01
-
22:57
-
22:43
-
22:43
-
22:21
-
22:12
-
22:04
-
21:49
-
21:35
-
21:25
-
21:17
-
21:04