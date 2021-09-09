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Андрей Шевченко сыграл в гольф с Гарри Реднаппом и Полом Инсом

Андрей Шевченко сыграл в гольф с Гарри Реднаппом и Полом Инсом
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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Обладатель «Золотого мяча» 2004 года сыграл в гольф с экс-главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднаппом, бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Полом Инсом и профессиональным гольфистом Лори Кантером.

Пост доступен в «инстаграме» Андрея Шевченко.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Шевченко стал Александр Петраков. В отборочном турнире к чемпионату мира – 2022 украинцы занимают второе место, набрав 5 очков в 5 матчах. В группе D лидирует Франция (12).

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Уотфорд»

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