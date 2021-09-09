«В России я такого не видел». Кокорин рассказал, что его удивило в «Фиорентине»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о том, что его удивило в «Фиорентине».
«Здесь удивительно. Я никогда раньше не видел такого учебного центра, как у «Фиорентины», где офисы и учебные помещения расположены в одном комплексе. Так что руководство клуба всегда рядом с нами. Я никогда не видел этого раньше. В России учебный центр — это одно, а кабинеты руководства — совсем другое. Это очень мило. Шеф-повар тоже входит и спрашивает, что вы хотите съесть. Это удивительно.
Флоренция — красивое и историческое место. Думаю, в Италии болельщики более фанатично относятся к футболу. Все два-три дня до матча говорят о футболе, и то же самое после игры.
Если получится, я хочу выиграть трофей с «Фиорентиной». Судя по тому, что я видел в прошлом году, «Фиорентина» играла хорошо, но в некоторых матчах нам не везло с пенальти или красными карточками. Я не думаю, что наше место по итогам сезона было справедливым. Мы должны изменить это в новом сезоне. Мы должны стремиться попасть в Европу и, возможно, выиграть Кубок Италии, если сможем. Мне нравится играть в более агрессивный, более атакующий футбол, и это то, что я увидел от нового тренера.
Кстати, я ношу длинные рукава не потому, что мне холодно. Мне просто нравится носить длинные рукава! Погода в Италии идеальная», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 9 сентября 2021
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