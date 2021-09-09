«Это перечеркнёт часть истории». Гарет Бэйл оценил идею проведения ЧМ каждые 2 года

Вингер мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл оценил идею проведения чемпионата мира каждые два года.

«Мне нравится традиция проведения чемпионата мира каждые четыре года. Это престижно, как Олимпийские игры, которые проводятся каждые четыре года. Благодаря этому чувствуется особенность события, которое проходит не так уж и часто.

Я не поддерживаю идею проведения мирового первенства каждые два года, ведь это перечеркнёт часть истории. Интервал в четыре года делает чемпионат мира более престижным», — приводит слова Бэйла The Guardian.

В мае текущего года стало известно, что ФИФА намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года. Федерация Саудовской Аравии утверждала, что проведение чемпионата мира каждые два года поспособствует сокращению количества международных матчей, но повысит их ценность и актуальность. Предложение поддержали 166 федераций.