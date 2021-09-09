Забитцер: всегда мечтал оказаться в «Баварии»
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Полузащитник Марсель Забитцер, перешедший из «РБ Лейпциг» в «Баварию», поделился эмоциями после трансфера в мюнхенский клуб.
«Я ненавижу проигрывать – это привил мне отец. Мне нравится давление, я люблю чувствовать, что должен что-то доказать. Теперь я в нужном месте. Хочу решать исходы матчей и завоёвывать трофеи. Мне очень комфортно в «Баварии». Всегда мечтал оказаться здесь», – цитирует Забитцера Sky Sport Austria.
«Бавария» является действующим победителем Бундеслиги. В первых трёх матчах нынешнего сезона команда одержала две победы и однажды сыграла вничью. «РБ Лейпциг» после трёх игр имеет в своём активе 3 очка. В сезоне-2020/2021 Забитцер принял участие в 28 матчах Бундеслиги, в которых отличился восемью забитыми мячами.
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