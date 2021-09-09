Калиниченко раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола из-за ухода Шевченко

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко отреагировал на отказ Андрея Шевченко продлевать контракт со сборной Украины. Специалист не смог договориться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) о финансовых условиях нового контракта, которые устраивали бы обе стороны.

«Это такой бред. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Васильевич Павелко же говорил, что будет согласовывать контракт с Шевченко до 2022 года. Но когда выходит столько новостей о том, что его не будет, я думал, что кто-то шутит.

Когда понял, что это правда, сразу возникла мысль в голове: «Подождите, через месяц у нас отбор на чемпионат мира». Понятно, сразу стали говорить про Реброва, хотя никто не думал, что он только подписал контракт с «Аль-Айном».

Неужели нормальной коммуникации не было? Не понимаю, почему так плохо сработал менеджмент федерации футбола. О решении Шевченко должен был знать заранее сам Павелко», — заявил Калиниченко в интервью «Бомбардиру».

Напомним, сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).