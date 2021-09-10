Озил недоволен своим положением в «Фенербахче» и выразил желание покинуть клуб

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил недоволен своим положением в команде и выразил желание покинуть турецкий клуб. Ранее Озил выступал за мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

Как сообщает AS Diario, 32-летний немец намерен уйти из клуба и продолжить карьеру в одной из команд МЛС или Катара.

Причины недовольства Озила не уточняются.

Всего немецкий хавбек провёл за «Фенербахче» 15 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, 24 января 2021 года «Арсенал» объявил о переходе Озила в «Фенербахче». За несколько дней до этого полузащитник договорился о досрочном расторжении контракта с «канонирами», по которому он получал € 350 тыс. в неделю. Озил назвал свой переход в клуб из Стамбула «исполнением детской мечты».