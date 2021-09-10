«Вест Хэм» продемонстрировал видеоролик первой тренировки Влашича и Зума

Пресс-служба английского «Вест Хэм Юнайтед» опубликовала на YouTube видеоролик первой тренировки в клубе новичков – 23-летнего атакующего полузащитника Николы Влашича, перешедшего из московского ЦСКА, и 26-летнего французского защитника Курта Зума.

На видео продемонстрировано, как футболисты прибыли на базу, выполнение некоторых их упражнений, общение Влашича с наставником «молотобойцев» Дэвидом Мойесом и представление игроков команде.

Видео доступно на YouTube-канале «Вест Хэм Юнайтед».

Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом». Хорватский футболист будет выступать за «молотобойцев» под 11-м номером. Сумма сделки, по сведениям СМИ, оценивается в € 27 млн. Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.



За 26-летнего Зума «Вест Хэм» заплатил € 30 млн. Он двукратный чемпион Англии, ещё по разу выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок английской лиги.