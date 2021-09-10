Президент «Атлетико»: переход Сауля в «Челси» был завершён в 23:57, но я не паниковал

73-летний президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о переходе 26-летнего испанского хавбека Сауля Ньигеса из стана «матрасников» в лондонский «Челси» в заключительный день периода трансферов.

«Сауль хотел уйти. Мы согласились, так как присоединиться к «Челси» было именно его желанием. В последние минуты трансферного окна я не паниковал, хотя сделка по Саулю была завершена в 23:57, в свою очередь, мы подписали Гризманна, как и хотели», — приводит слова Сересо итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на эфир радио Onda Cero.

Напомним, «Челси» взял Сауля Ньигеса в аренду за € 5 млн с правом выкупа игрока за € 35 млн. «Атлетико» хотел осуществить полноценный трансфер и оценивает своего футболиста в € 45-50 млн. На счету 26-летнего Сауля Ньигеса в прошлом сезоне два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.