Месси превзошёл достижения Луиса Суареса и Креспо по голам за сборную в отборочных матчах

34-летний звёздный форвард сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, отметившийся забитым мячом на старте матча 10-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Боливии, покорил одно из статистических достижений футболистов южноамериканских сборных. Об этом сообщает MisterChip в «Твиттере».
Как отмечает источник, Месси – первый игрок за всю историю отборочных матчей КОНМЕБОЛ, отметившийся голом в 20 различных матчах. Он превзошёл уругвайца Луиса Суареса, сделавшего это в 19 играх, и соотечественника Эрнана Креспо (17).
Месси проводит свой 153-й матч за сборную Аргентины. Помимо 77 голов, на его счету также 52 результативные передачи. Напомним, что этим летом Лионель стал игроком французского «Пари Сен-Жермен», перейдя из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента.
- 10 сентября 2021
-
04:02
-
03:56
-
03:30
-
03:13
-
02:57
-
02:51
-
02:40
-
02:23
-
02:03
-
01:47
-
01:39
-
01:21
-
00:57
-
00:45
-
00:22
-
00:20
-
00:12
-
00:03
- 9 сентября 2021
-
23:35
-
23:20
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:47
-
22:40
-
22:37
-
22:22
-
22:20
-
21:59
-
21:54
-
21:45
-
21:34
-
21:31
-
21:14
-
20:59