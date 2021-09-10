Месси превзошёл достижения Луиса Суареса и Креспо по голам за сборную в отборочных матчах

34-летний звёздный форвард сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, отметившийся забитым мячом на старте матча 10-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Боливии, покорил одно из статистических достижений футболистов южноамериканских сборных. Об этом сообщает MisterChip в «Твиттере».

Как отмечает источник, Месси – первый игрок за всю историю отборочных матчей КОНМЕБОЛ, отметившийся голом в 20 различных матчах. Он превзошёл уругвайца Луиса Суареса, сделавшего это в 19 играх, и соотечественника Эрнана Креспо (17).

Месси проводит свой 153-й матч за сборную Аргентины. Помимо 77 голов, на его счету также 52 результативные передачи. Напомним, что этим летом Лионель стал игроком французского «Пари Сен-Жермен», перейдя из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента.