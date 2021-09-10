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Сборная Бразилии повторила рекорд Южной Америки по числу побед подряд в квалификации к ЧМ

Сборная Бразилии повторила рекорд Южной Америки по числу побед подряд в квалификации к ЧМ
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Сборная Бразилии повторила рекорд Южной Америки по количеству побед подряд, совершённых в рамках квалификации к чемпионату мира, сообщает OptaJoao.

10 сентября сборная оказалась сильнее Перу (2:0) в матче отборочного цикла чемпионата мира – 2022 и одержала девятую победу подряд. Примечательно, что предыдущее достижение также принадлежало бразильской национальной команде. Тогда она побеждала с сентября 2016 по август 2017 года.

Бразилия после восьми матчей с 24 очками занимает первой место в таблице отборочного турнира. Перу после девяти встреч имеет в активе восемь очков и располагается на седьмой строчке. Следующий матч бразильцы проведут на выезде с Венесуэлой, а Перу дома сыграет с Чили. Обе встречи пройдут 7 октября.

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