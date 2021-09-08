Егор Титов ответил на вопросы подписчиков о Хабибе Нурмагомедове

Бывший игрок «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов ответил на вопросы подписчиков о бывшем чемпионе UFC в лёгкой весовой категории Хабибе Нурмагомедове. Ранее Титов показал в своём «инстаграме» фотографию с Нурмагомедовым.



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«Егор Ильич, Хабиб не планирует вернуться в октагон?» — спросил один подписчик в комментариях к соответствующему посту в «инстаграме».

«Все этого ждут!» — ответил Титов.

«Про его дебют в футболе не разговаривали?» — спросил другой подписчик.

«А как же, пока дебют на паузе!» — ответил Егор.



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На счету 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. Он объявил об уходе из спорта после победы над американцем Джастином Гэтжи в октябре 2020 года.